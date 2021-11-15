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Общество15 ноября 2021 17:19

От коронавируса скончался бывший главврач рязанского физкультурного диспенсера

Сергея Александровича Сысоева не стало 14 ноября, ему шел 62-й год
Источник:kp.ru
Сергей Александрович Сысоев.

Сергей Александрович Сысоев.

В воскресенье, 14 ноября, на 62-м году жизни скончался бывший главврач Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера Сергей Александрович Сысоев. Некролог разместили на официальном сайте учреждения.

- Его запомнят, как верного товарища, отличного специалиста и вечного оптимиста, - подчеркнули коллеги.

Сергей Сысоев хорошо знаком всем любителем автоспорта. Он на протяжении множества лет был бессменным главным врачом всех рязанских автокроссов. Последнее время Сергей Александрович работал врачом травматологом-ортопедом в родном диспансере.

Еще две недели назад он строил далеко идущие планы, но стал жертвой пандемии. До последнего момента была надежда Сергей Александрович сможет победить болезнь, но, увы…

Коллектив Рязанского областного врачебно-физкультурного диспансера выражает глубокие соболезнования родным и близким.