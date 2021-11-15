В Рязанской области 39 школ получили новые автобусы

Школы Рязанской области получили 39 новых автобусов. Фото: ryazangov.ru

Школы Рязанской области получили 39 новых автобусов. Ключи от техники 15 ноября представителям образовательных учреждений вручил губернатор Николай Любимов. Церемония состоялась на Театральной площади в Рязани.

Средства на закупку транспорта взамен устаревшего выделились из федерального бюджета. Всего школам всех районов и городских округов передали 24 автобуса «ПАЗ» вместительностью 24 пассажира, семь - вместительностью 29 человек, и восемь «Газелей» на 15 человек.

«Важно, что все школьные автобусы, поступающие в регион, соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами» — рассказал Николай Любимов.