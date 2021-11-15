Обновилась информация о наличии мест в детсадах Рязани

В Рязани городское управление образования обновило информацию о наличии вакантных мест в детских садах. Актуальные на 15 ноября данные представила пресс-служба администрации областного центра. Подать заявление можно с 15 по 26 ноября.

Отмечается, что приказ по результатам заседания комиссии по комплектованию детских садов будет опубликован 8 декабря.

Детей 1-й ясельной группы (1,5-2 года) могут записать только в ДОУ №16, 153 и 158 (Московский район).

Далее по списку (в скобках даты рождения):

2-3 года (2.09.2018-1.09.2019)

- Железнодорожный район – №12, 88;

- Московский район - №23, 76, 89, 101, 104, 107, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158;

- Октябрьский район - №121;

3-4 года (2.09.2017-1.09.2018)

- Железнодорожный район - №24, 43, 48, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 88, 99, 116, 136, 143, 145 и 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

- Московский район - №3, 14, 16, 22, 23, 31, 76, 79, 89, 103, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154 и 158;

- Октябрьский район - №4, 69, 70, 105, 112, 121, 125, 131, 138, 147, 149 и 150;

- Советский район - №1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133 и школа №29.

4 -5 лет (2.09.2016-1.09.2017)

- Железнодорожный район – №73, 99 и 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

- Московский район – №14, 23, 31, 76, 101, 103, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 137, 146, 148, 151, 158 и школа №30;

- Октябрьский район – №25, 105, 130, 131, 138, 140, 147, 150 и 152;

- Советский район – №133 и школа №29.

5-6 лет (2.09.2015-1.09.2016)

- Железнодорожный район - №43, 99, 143, 145 и 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

- Московский район - №14, 23, 28, 76, 93, 104, 135, 148, 154, 153, 158 и школа №30;

- Октябрьский район - №70, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131 и 152;

- Советский район – школа №29.

6 -7 лет (2.09.2014-1.09.2015)

- Железнодорожный район - №24, 73, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 143, 145 и 159;

- Московский район - №3, 9, 14, 23, 28, 31, 35, 76, 89, 104, 106, 126, 135, 137, 148 и школа №30;

- Октябрьский район - №4, 25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 105, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 131, 138, 140, 147, 150 и 152;

- Советский район - №17, 55 и 91.

«Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления», - добавили в горадминистрации.