Рязанцы могут высказать свое мнение о ковид-ограничениях в опросе

Рязанская область вошла в красную зону на карте распространения коронавируса от правительственного оперштаба. Если верить официальной статистике, уровень заболеваемости в регионе держится на очень высоком уровне и не снижается. Показатели смертности почти вдвое выше, чем год назад.
Власти на федеральном и региональном уровне рассматривают ужесточение ограничений, призванное остановить распространение инфекции.
Что думают обо всем этом читатели «КП-Рязань»? Какие меры, по вашему мнению, могут реально помочь снижению заболеваемости коронавирусом в регионе?
Выразить свое мнение по этому вопросу можно, подписавшись на Telegram-канал «КП-Рязань» или перейдя на страницу голосования.
Вопрос и варианты ответов, собственно, выглядят следующим образом:
Какие меры необходимо ввести, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом в регионе?
- ввести QR-пропуска в общественном транспорте и в магазинах шаговой доступности
- отменить QR-пропуска совсем, ограничиться масочным режимом и соблюдением социальной дистанции
- сделать въезд в регион по QR-пропускам
- законодательно ввести обязательную вакцинацию
- ничего не делать, дать всем переболеть