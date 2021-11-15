Рязанцы могут высказать свое мнение о ковид-ограничениях в опросе

Рязанская область вошла в красную зону на карте распространения коронавируса от правительственного оперштаба. Если верить официальной статистике, уровень заболеваемости в регионе держится на очень высоком уровне и не снижается. Показатели смертности почти вдвое выше, чем год назад.

Власти на федеральном и региональном уровне рассматривают ужесточение ограничений, призванное остановить распространение инфекции.

Что думают обо всем этом читатели «КП-Рязань»? Какие меры, по вашему мнению, могут реально помочь снижению заболеваемости коронавирусом в регионе?

Выразить свое мнение по этому вопросу можно, подписавшись на Telegram-канал «КП-Рязань» или перейдя на страницу голосования.

Вопрос и варианты ответов, собственно, выглядят следующим образом:

Какие меры необходимо ввести, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом в регионе?

- ввести QR-пропуска в общественном транспорте и в магазинах шаговой доступности

- отменить QR-пропуска совсем, ограничиться масочным режимом и соблюдением социальной дистанции

- сделать въезд в регион по QR-пропускам

- законодательно ввести обязательную вакцинацию

- ничего не делать, дать всем переболеть