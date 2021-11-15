Денис Сидоров: Бюджетные средства не должны быть кормушкой

На днях правительство Рязанской области одобрило и направило на рассмотрение в областную Думу проект бюджета Рязанской области на 2022-2024 годы. Бюджет на ближайший год предлагается принять с дефицитом в 5 миллиардов рублей!

Депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров возмущен таким отношением к основному финансовому документу:

- Дефицит - это значит, что тратить мы будем на 5 миллиардов больше, чем заработаем! Не лучше ли сократить траты? Не за счет людей, конечно. Уверен, можно найти в бюджете другие нерациональные траты. Одна из таких статей – развитие спорта. Вернее сказать, своеобразное финансирование данного раздела. В проекте областного бюджета на следующий год предусмотрены расходы на содержание спортивных организаций в размере 1 миллиарда 346 миллионов рублей. Львиная доля такой астрономической суммы выделяется на содержание ряда «профессиональных» спортивных клубов.

Между тем, есть у нас в регионе позитивный пример – «Ночная хоккейная лига». Эти соревнования практически полностью проводятся за счет частных инвесторов. Почему бы не перенять этот опыт на организацию и функционирование «профессионалов»?

Знаю точно, что упор в финансировании нужно делать на развитии массового детского спорта.

Это и строительство новых ФОКов, спортивных и ледовых дворцов, которых должно быть как в городе, так и в районах в достаточном количестве, а не как сейчас - выборочно.

Это и восстановление, и реконструкция старых дворовых хоккейных площадок, которые раньше были в нормальном состоянии.

Это и полностью бесплатные спортивные секции, в том числе покупка дорогостоящей спортивной атрибутики для занимающихся детей. Например, только на покупку формы для занятий такого популярного у нас в стране и регионе вида спорта, как хоккей, нужно выложить более 20-25 тысяч рублей, и это по самым скромным расценкам.

Во всем нужна системность. Может быть, тогда у нас в Рязани появятся свои Яшины, Харламовы и другие выдающиеся спортсмены. Еще раз повторю, если хорошенько изучить бюджет, можно найти много нерациональных трат.

Реклама.