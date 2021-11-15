На площади Ленина в Рязани началась установка 22-метровой новогодней ёлки

На площади Ленина в Рязани началась установка главной новогодней ёлки. Фото: admrzn.ru

На площади Ленина в Рязани началась установка главной новогодней ёлки. По информации городской администрации, с 15 ноября этим занимается Дирекция благоустройства города.

«Сначала они соберут основание, затем ствол, вручную установят ветки, а затем ограждение», - отмечают в мэрии.

На все про все должна уйти неделя. Для сборки искусственной зеленой красавицы используют спецтехнику – кран и две вышки высотой 25 и 14 метров. Высота самой ели составляет 22 метра.

Как сообщалось ранее, по Рязани к Новому году установят более 30 новогодних деревьев. К середине декабря в городе обещают включить праздничную иллюминацию.