15 ноября в Рязанской области выявлено 265 новых случаев COVID-19

В понедельник, 15 ноября, в Рязанской области подтверждено 265 новых случаев COVID-19. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 51 759 рязанцев.

Поправился за сутки 23 человека. Всего перенесли заболевание за время пандемии 43 719 человек.

Летальную статистику пополнила еще 19 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1678 человек.

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