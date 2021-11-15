15 ноября в список жертв COVID-19 в Рязанской области внесли 19 человек

В понедельник, 15 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 19 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о восьми мужчинах – 50 лет, 57 лет, 64 года, 66 лет, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 80 лет. Также в списке 11 женщин – 54 года, 63 года, 68 лет, 68 лет, 70 лет, 72 года, 83 года, 85 лет, 86 лет, 88 лет, 90 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1678 человек.