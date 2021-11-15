У ковид-госпиталя в городе Сасово духовенство устроило крестный ход. Фото: vk.com/sasovo.blag

14 ноября в городе Сасово Рязанской области местное благочиние устроило крестный ход у госпиталя, где лечат людей с коронавирусной инфекцией. Около полусотни человек поучаствовали в водосвятном молебне и прошли по территории больницы с православными святынями.

Совершали обряд и возглавляли процессию протоиерей Николай Бабачук, иерей Александр Смирнов и клирик Андрей Лебедев. Все это – во время автомобильного крестного хода вокруг города, который прошел «по благословению епископа Касимовского и Сасовского Василия».

Нельзя не отметить, что собравшиеся не использовали средства индивидуальной защиты. Ранее полиция начала проверку после видеообращения к губернатору представителей предприятий общественного питания. Тогда гораздо меньшее число людей, большинство из которых – в масках, предстали перед камерой на улице Почтовой (подробнее).