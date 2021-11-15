Число пациентов в рязанских ковид-госпиталях достигло нового максимума

По состоянию на вечер 14 ноября в лечебных учреждениях Рязанской области находятся 1250 человек с коронавирусной инфекцией. Таковы данные регионального минздрава, и это новый максимум за все время.

В тяжелом состоянии находятся 197 человек, из которых 33 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Состояние 974 человек специалисты оценивают как средней степени тяжести, 79 – как удовлетворительное.

Напомним, речь идет только о тех, кого госпитализировали по медицинским показаниям. Других люди с COVID-19 оставили лечиться на дому.