В Рязани полицейские устроили большую погоню за угнанной иномаркой

Вечером, 13 ноября, примерно в 19.15 стало известно об угоне автомобиля Hyundai Solaris в селе Высокое Рязанского района.

В 20.05 было установлено, что машина движется по трассе Михайлов – Рязань в сторону областного центра. В 20.40 от сотрудников Госавтоинспекции поступило сообщение о преследовании иномарки, водитель которой неоднократно проигнорировал требования остановиться. Погоня проходила по Южной окружной дороге, затем по Куйбышевскому шоссе, проезду Яблочкова, улицам Зубковой и Тимакова. У дома №21 по улице Новоселов патрульные автомобили заблокировали угнанный Hyundai Solaris.

За рулем иномарки оказался нетрезвый ранее судимый житель Рязани 1998 года рождения.

В отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов, также в его действиях усматриваются признаки преступления из Уголовного кодекса РФ. Проводится проверка.