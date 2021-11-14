В Рязанской области COVID-19 унес жизнь 98-летнего ветерана

В воскресенье, 14 ноября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще 18 человек. В оперативной группе регионального правительства уточнили, что все они скончались еще в августе 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

В список попали пятеро мужчин – 50 лет, 64 года, 68 лет, 70 лет, а также 98-летний ветеран войны. Кроме того, внесены фамилии 13 женщин – 64 года, 66 лет, 68 лет, 68 лет, 74 года, 74 года, 80 лет, 81 год, 82 года, 86 лет, 86 лет, 87 лет, 87 лет.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1659 человек.

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