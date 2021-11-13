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Общество13 ноября 2021 17:44

У входа в ТРЦ «Премьер» в Рязани сфотографировали огромную очередь

Это связано с проверкой QR-кода и паспорта у каждого входящего
Источник:kp.ru
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У входа в ТРЦ «Премьер» в Рязани сфотографировали огромную очередь. Фото: vk.com/rzn_city | пользователь Дмитрий Магаданский

У входа в ТРЦ «Премьер» в Рязани сфотографировали огромную очередь. Фото: vk.com/rzn_city | пользователь Дмитрий Магаданский

Днем субботы, 13 ноября, в Рязани у ТРЦ «Премьер» выстроилась очередь из десятков людей. Явление, связанное с объявленным региональными властями режимом QR-кодов, активно обсуждают в соцсетях.

Фотография очереди появилась в сообществе «Рязань». Автор указал, что сделана она около 13 часов.

Очевидна, что задержка на входе в торговый центр вызвана проверкой у каждого входящего QR-кода, который говорит о пройденной вакцинации от COVID-19 либо о перенесенном не более полугода назад заболевании. Чтобы подтвердить личность владельца сертификата, работники также требуют предъявить соответствующий документ.