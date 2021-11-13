Ушла из жизни директор рязанской школы № 71 Марина Полухина

Ушла из жизни директор школы № 71 города Рязани Марина Полухина. Соболезнования близким на личной странице выразила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Тот, кто видел ее впервые, не сомневался – это директор школы. В голосе, манерах, жестах – уверенность, твердость… и всеобъемлющая доброта», - отозвалась Елена Сорокина о Марине Полухиной.

Директора школы № 71 знали как человека, всю жизнь посвятившего детям и образовательному учреждению. По информации официального интернет-ресурса городского упрвления образования, Марина Полухина была в этой должности четверть века - 25 лет, а ее общий административный стаж – 39 лет.