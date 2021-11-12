В Рязани 11 ноября пропали два 15-летних подростка

В Рязани пропали два 15-летних подростка. Ориентировки на Ивана Каменских и Алексей Трутнева опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера». Местонахождение обоих неизвестно с 11 ноября.

Иван Каменских. Ориентировка ПСО "Мещера"

Приметы Ивана Каменских: рост 180 см, худощавый, волосы светло-русые, глаза зеленые, носит очки. Одет он был в темно-синюю куртку, спортивные штаны и кроссовки Adidas - черные с белыми полосками. Также при нем имелся синий рюкзак.

Алексей Трутнев. Ориентировка ПСО "Мещера"

Алексей Трутнев описан так: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинная челка, глаза серые. Юноша был в темно-синей кепке, куртке цвета хаки, темно-синих брюках-джоггерах, черных кроссовках, с собой - черный рюкзак.

С информацией о пропавших просят обращаться по телефону дежурного отряда: +7(4912)51-21-71, либо же напрямую в полицию - 112.