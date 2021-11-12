Рязанская область перешла из оранжевой в красную зону на карте коронавируса

Рязанская область перешла из оранжевой в красную зону на карте портала стопкоронавирус.рф. Этот портал публикует официальную информацию о COVID-19 от Правительства РФ.

Тот факт, что ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в пяти регионах, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Помимо Рязанской это Амурская, Новосибирская, Иркутская и Томская области.

«Красный цвет означает, что в регионе в среднем за неделю свыше 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием», - поясняет со ссылкой на оперативный штаб kp.ru.