В выходные в Рязанской области прогнозируют до +6 и небольшие осадки

В выходные 13 и 14 ноября в Рязанской области ожидается потепление и небольшие осадки. Прогноз погоды опубликовал на своем сайте региональный гидрометцентр.

По данным метеорологов, в ночь на субботу, 13 ноября, температура воздуха -2…+3 градуса, а днем +1...+6 градусов. В отдельных районах как в темное, так и в светлое время суток возможны небольшие осадки (вероятнее всего, в виде дождя). Ночью на дорогах стоит опасаться гололедицы. Давление 740 мм ртутного столба и будет расти.

В субботу будет облачно, днем с прояснениями. Ветер северо-западный, с переходом на западный, местами порывистый до 15 м/с.

В воскресенье, 14 ноября, также ожидается облачная погода. Ночью с прояснениями и преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки. Температура составит -3..+2 градуса ночью и -1…+4 днем. Ветер северо-западный, с переходом на западный, 5-10 м/с.

Согласно предварительному прогнозу, новая неделя начнется с похолодания, и в понедельник, 15 ноября, дневная температура уже не поднимется выше ноля. Выпадет снег.