Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 17:41

Рязанский госуниверситет 15 ноября перейдет на смешанный формат обучения

Лекции для потоков численностью больше 30 человек переведут в «онлайн»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

С понедельника, 15 ноября, Рязанский государственный университет перейдет на смешанный формат обучения. Информация об этом появилась в официальном сообществе вуза.

Смешанный формат подразумевает, что лекции для потоков численностью больше 30 человек (и в «иных отдельных случаях») будет проводиться дистанционно. В то же время в аудиториях будут организованы занятия семинарского типа, в том числе лабораторные.

Во время аудиторных занятий вуз требует соблюдать социальную дистанцию 1,5 м и масочный режим, пользоваться антисептиками.