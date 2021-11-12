Рязанский госуниверситет 15 ноября перейдет на смешанный формат обучения

С понедельника, 15 ноября, Рязанский государственный университет перейдет на смешанный формат обучения. Информация об этом появилась в официальном сообществе вуза.

Смешанный формат подразумевает, что лекции для потоков численностью больше 30 человек (и в «иных отдельных случаях») будет проводиться дистанционно. В то же время в аудиториях будут организованы занятия семинарского типа, в том числе лабораторные.

Во время аудиторных занятий вуз требует соблюдать социальную дистанцию 1,5 м и масочный режим, пользоваться антисептиками.