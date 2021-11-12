Как в Рязани формируют допбригады за счет студентов, рассказали в минздраве

Минздрав Рязанской области заявил о формировании дополнительных бригад скорой помощи с привлечением студентов РязГМУ и медколледжа. По словам чиновников, помочь вызвались 70 человек.

«Таким образом, на вызовах совместно работают и опытные, и начинающие сотрудники», - подчеркнули представители властей.

По данным минздрава, в смену у Рязанской СМП работает 34-36 автомобилей. Дополнительно на линию выходят 13-15 автомобилей «Ларгус», переданных учреждению во временное пользование.

Увеличить количество бригад Рязанской СМП потребовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Губернатор Николай Любимов в своем поручении озвучил необходимое число бригад – 50. Высказываются соображения, что это поручение реализовать в нынешних условиях невозможно, а польза от привлечения студентов сомнительна (подробнее).