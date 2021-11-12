В Рязани от коронавируса умерли две женщин, которым было всего по 39 лет

В пятницу, 12 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек (федеральная статистика дает 21 умершего). Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались в августе и октября 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о четырех женщинах – 74 года, 84 года, 90 лет, 90 лет и 79-летнем мужчине, умерших в октябре.

Кроме того, в списке 15 августовских жертв. Это девять женщин – 39 лет, 39 лет, 44 года, 66 лет, 67 лет, 74 года, 76 лет, 80 лет, 86 лет. И шестеро мужчин – 53 года, 59 лет, 60 лет, 71 год, 76 лет, 86 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1622 человек.

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Оперативный штаб представил свежую суточную статистику (подробности).