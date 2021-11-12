В Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур. Организовать его планируют на Лыбедском бульваре. Фото: Андрей МАТЛИН

11 ноября в рязанской администрации прошло совещание по подготовке города к празднованию Нового года. Участники собрания обсудили программу мероприятий, сообщает сайт администрации.

Как сообщалось ранее, в городе уже началась установка новогодних елей. Чиновники рассказали, что в этом году для украшения центральных улиц и общественных пространств используют праздничную иллюминацию, светодиодные конструкции и арт-объекты. Для любителей активного отдыха в городе организуют более 10 спортивных соревнований, откроют катки и лыжные трассы.

Также в Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур. Организовать его планируют на Лыбедском бульваре.

Как отметила глава администрации, всего в Рязани запланировали более 200 мероприятий. Все они пройдут с соблюдение противоэпидемических мер.