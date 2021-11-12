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Общество12 ноября 2021 13:40

В Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур

Он станет частью новогодней программы, о которой рассказали в администрации
Источник:kp.ru
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В Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур. Организовать его планируют на Лыбедском бульваре.

В Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур. Организовать его планируют на Лыбедском бульваре.

Фото: Андрей МАТЛИН

11 ноября в рязанской администрации прошло совещание по подготовке города к празднованию Нового года. Участники собрания обсудили программу мероприятий, сообщает сайт администрации.

Как сообщалось ранее, в городе уже началась установка новогодних елей. Чиновники рассказали, что в этом году для украшения центральных улиц и общественных пространств используют праздничную иллюминацию, светодиодные конструкции и арт-объекты. Для любителей активного отдыха в городе организуют более 10 спортивных соревнований, откроют катки и лыжные трассы.

Также в Рязани пройдет фестиваль ледовых скульптур. Организовать его планируют на Лыбедском бульваре.

Как отметила глава администрации, всего в Рязани запланировали более 200 мероприятий. Все они пройдут с соблюдение противоэпидемических мер.