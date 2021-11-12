Скончался экс-депутат рязанской облдумы Александр Жевняк

В Рязани на 75-м году жизни скончался бывший депутат Рязанской областной Думы Александр Жевняк. Некролог 12 ноября опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента выразили свои соболезнования родным и близким Александра Васильевича.

«Талантливый руководитель, прекрасный специалист, многое сделал для развития области и совершенствования регионального законодательства», - говорится в некрологе.

Александр Жевняк работал председателем совета директоров «Ринвестбанка», главным редактором «РИНФО», директором Института регионального экономического развития, а также был депутатом четвертого созыва рязанской облдумы и занимал должность советника губернатора Георгия Шпака.