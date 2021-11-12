Рязанский врач рассказал, почему пневмонию при коронавирусе нельзя лечить антибиотиками

Главный врач Областной клинической больницы в Рязани Андрей Карпунин рассказал, почему пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками. Такой пост он опубликовал в День борьбы с пневмонией, 12 ноября.

Карпунин объяснил, что антибиотики применяются, когда в легких скапливается жидкость и в ней размножаются бактерии, вызывая воспаление, - с целью убить эти бактерии.

«На снимке больного обычной пневмонией мы увидим очаги воспаления, чаще всего в одном из легких, на ограниченном сегменте. Выделяют очаговую, долевую пневмонию», - написал Карпунин.

У больных COVID-19 при проведении компьютерной томографии наблюдается иная картина:

«Мы увидим затемнение в легких по типу “матового стекла”. Легкие как бы затянуты “дымкой” и антибиотики здесь не помогут, поскольку они бессильны против вируса», - пояснил главврач ОКБ.

Это связано с тем, что вирус проникает в легочные пузырьки (альвеолы) и поражает их не очагами, а целиком и сразу в обоих легких.

«Чтобы очистить легкие, нужно победить сам вирус», - заключил Карпунин.