В Рязани на пешеходном переходе под колеса «Лады» попала 58-летняя женщина

11 ноября в Рязани вновь случилось ДТП на пешеходном переходе. Пострадала 58-летняя горожанка, которая шла по нерегулируемой «зебре» у дома 1/7 по улице Маяковского.

По данным Госавтоинспекции, наезд примерно в 17:00 совершил 56-летний житель Рязани на автомобиле «Лада Калина».

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего в двух ДТП на территории региона за минувшие сутки различные травмы получили три человека.