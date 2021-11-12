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Происшествия12 ноября 2021 10:10

В Рязани на пешеходном переходе под колеса «Лады» попала 58-летняя женщина

Она переходила дорогу у дома 1/7 по улице Маяковского
Источник:kp.ru
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11 ноября в Рязани вновь случилось ДТП на пешеходном переходе. Пострадала 58-летняя горожанка, которая шла по нерегулируемой «зебре» у дома 1/7 по улице Маяковского.

По данным Госавтоинспекции, наезд примерно в 17:00 совершил 56-летний житель Рязани на автомобиле «Лада Калина».

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего в двух ДТП на территории региона за минувшие сутки различные травмы получили три человека.