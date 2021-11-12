Число госпитализированных с коронавирусом рязанцев продолжило расти

Число пациентов в ковид-госпиталях Рязанской области достигло очередного максимума. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число пациентов в ковид-госпиталях Рязанской области достигло очередного максимума. По состоянию на вечер 12 ноября, если верить минздраву, стационарное лечение от коронавирусной инфекции проходит 1181 человек.

«В тяжелом состоянии – 180 человек, из них 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщает оперативная группа при региональном правительстве.

Состояние 955 человек оценивается как средней степени тяжести, а еще 46 – как удовлетворительное. Остальных людей с положительными тестами на коронавирус (сколько их, власти по-прежнему не сообщают) оставили лечиться дома.