Бабушка исчезнувшей рязанки Елены Логуновой стала гостьей шоу Малахова

Бабушка Елены Логуновой на съемках шоу Андрея Малахова. Фото: www.instagram.com/mrs.kosheleva62/

Бабушка Елены Логуновой приняла участие в съемках очередной программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом мама загадочно исчезнувшей рязанки Наталия Кошелева сообщила на страничке в Instagram.

«Великомученица Ольга, дорогая моя мамуля, ты победила все свои болезни и приехала к Андрею искать правды и свою внучку», - подписала Наталия свой пост.

Ранее появилась информация, что выпуск шоу Малахова, который выйдет в эфир 12 ноября в 17:15 на канале «Россия 1», будет посвящен загадочной истории Елены Логуновой. «Исчезнувшая: новые шокирующие улики!», - так озаглавили его авторы.