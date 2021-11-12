Отопление и ГВС после аварии с локомотивом в Рязани восстановлено

Авария на теплотрассе произошла 11 ноября на улице Забайкальской. Фото: администрация Рязани.

Специалисты РМПТС устранили последствия аварии на теплотрассе, случившейся 11 ноября на улице Забайкальской. В диспетчерском отделе предприятия сообщают, что отопление и горячее водоснабжение домов полностью восстановлено.

Напомним, железнодорожный состав снес участок воздушной линии теплотрассы в районе дома №25 стр.1 на улице Забайкальской. В результате 27 домов остались без тепла, 16 – без горячей воды. Также, по информации горадминистрации, в зону отключения попали военная часть и два городских социальных учреждения – школа искусств №9 и детский сад №14.