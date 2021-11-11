Установлена личность погибшей в Рязани девушки

Вечером, 11 ноября, в Рязани на улице Комбайновой трагически погибла девушка. Она выпала с седьмого этажа многоэтажного дома.

Как сообщили «КП-Рязань» в Следственном комитете – ее личность установлена. Девушка 1999 года рождения недавно переехала в город на Оке из другого региона. Снимала квартиру вместе с сожителем. В момент трагедии в помещении никого кроме нее не было. Также установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Московского межрайонного следственного отдела города Рязань СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.