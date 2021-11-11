В день, когда продлили QR-ограничения, в Рязани начали наряжать елки

11 ноября в день, когда губернатор продлил в регионе QR-ограничения, в Рязани начали устанавливать новогодние елки. Первая праздничная ель 2022 года появится на главной площади поселка Солотча. Ее уже начали собирать сотрудники Дирекции благоустройства города.

Пресс-служба администрации Рязани отмечает, что сборка деревьев осуществляется вручную. В среднем на это уходит один-два дня.

Всего в Рязани планируется установить 35 новогодних елей: в Лесопарке, на площадях Ленина и Победы, Театральной площади, у Дворца торжеств, на улице Павлова рядом с усадьбой академика, на бульваре Скобелева, у КДЦ «Октябрь», у ДК «Приокский» и на других площадках.

Начать украшать елки планируется в декабре. Также в середине следующего месяца в городе включат праздничную иллюминацию.