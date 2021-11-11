Из-за аварии на теплотрассе в Рязани без отопления остались 27 домов

11 ноября на улице Забайкальской в Рязани произошла коммунальная авария. Товарный поезд на полном ходу снес участок воздушной теплосети.

На место оперативно прибыла бригада РМПТС для оценки и устранения возникшей ситуации. Как сообщают в администрации Рязани, по поручению главы Елены Сорокиной на аварийный участок также выехал ее заместитель Борис Ясинский.

Для ликвидации последствий происшествия отключили котельную предприятия АРЗ 360, которая отапливает ближайшие дома. В результате отключения 27 домов по улице Забайкальской остались без отопления, и еще 16 - без горячей воды. Кроме того, в этот список попали детский сад №14 и школа искусств №9 на улице Забайкальской, а также военная часть.

Бригада рабочих приступила к ремонту теплотрассы. О сроках восстановления подачи теплоснабжения сообщат позже.