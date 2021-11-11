В Рязани поезд снес теплотрассу

В четверг, 11 ноября, в Рязани товарный поезд снес теплотрассу. Видео последствий аварии опубликовали в группе RZN.Life во «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Забайкальской. Судя по видео, состав на полном ходу врезался в проходящую над путями теплотрассу. Рельсы в этом месте ведут на территорию железнодорожной части рядом с авиаремонтным заводом.

В результате аварии произошел обрыв труб и оказался перекрыт проезд через железнодорожные пути. Как сообщили «КП-Рязань» в администрации города, на место для оценки ситуации и устранения аварии и ее последствий выехали специалисты РМПТС. На данный момент теплоснабжение полностью отключено на всей Забайкальской улице. Подробную информацию о сроках восстановления теплоснабжения сообщат позже.