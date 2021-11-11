Андрей Малахов 12 ноября вернется к теме Елены Логуновой

Фото: архив "КП".

12 ноября в 18.30 на телеканале «Россия 1» выйдет третий выпуск программы «Прямой эфир», посвященный пропаже рязанки Елены Логуновой. Об этом порталу YA62 сообщил источник знакомый с версткой телевещания.

По данным собеседника издания, в выпуске программы Андрея Малахова пойдет речь о поисках Елены районе Сысоева, а также про новые найденные улики.

Напомним, 25 июля около 15:00 Елена Логунова, по словам мужа, вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).