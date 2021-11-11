В Рязанской области задержали мошенницу из питерской ОПГ

10 ноября в городе Михайлове Рязанской области полиция задержала 36-летнюю уроженку Санкт-Петербурга, разыскиваемую по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщают «Невские Ведомости» со ссылкой на ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, девушка обманом завладела деньгами 70-летней пенсионерки. Она подошла к пожилой женщине на улице и представилась сотрудником газовой службы. Убедив пенсионерку в том, что она нарушает эксплуатацию оборудования, девушка взяла у нее 20 тысяч рублей на запчасти к плите и скрылась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Согласно имеющейся у полиции информации, у мошенницы был сообщник. В данный момент его разыскивает полиция.