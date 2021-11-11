Обращением руководителей рязанских ТРЦ к губернатору занимается минэкономразвития

Пресс-секретарь губернатора Николая Любимова, отвечая на вопрос о встрече патрона с руководителями рязанских ТРЦ, сообщил, что глава региона в настоящий момент находится в командировке.

«Решается, какие еще меры поддержки бизнесу может оказать регион. Губернатор Николай Любимов сейчас находится в командировке», - сообщил Денис Арапов изданию YA62.

Также он рассказал, что с представителями торговых центров ведет диалог профильное ведомство - министерство экономического развития региона.

Напомним, руководители крупных торговых центров в Рязани подписали коллективное письмо в адрес губернатора Николая Любимова по поводу коронавирусных ограничений. В нем они попросили главу региона встретиться с ними, чтобы обсудить действующие ограничения и меры государственной поддержки.