В Рязани из реестра вычеркнут городской маршрут №99б

Официально опубликовано постановление администрации Рязани об отмене маршрута №99б. При этом машин на маршруте от станции Лесок до поселка Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет») меньше не станет.

Под литерой «б», согласно специализированному реестру, работает ИП Семенов Сергей Николаевич с одной машиной среднего класса. А фактически весь объем перевозок – без какой-либо литеры - осуществляет ИП Захаркина Юлия Валериевна.

Маршрут №99б вычеркнут из реестра с мая 2022 года. Это означает лишь, что фактически перевозчик останется один.