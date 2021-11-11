В рязанской библиотеке №12 откроют кинозал и коворкинг-зону

В рамках нацпроекта «Культура» рязанская библиотека №12 обновляет помещения и пополняет фонды. 10 ноября сюда с инспекцией приехала глава администрации Елена Сорокина, сообщает сайт администрации Рязани.

По словам руководителя Центральной библиотечной системы (ЦБС) Ларисы Крохалевой, в библиотеке проходит ремонт помещений, замена оборудования и установка новой мебели. В ближайшее время для читателей откроют новые современные залы, появится детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал и коворкинг-зона. Ну и, разумеется, в значительной степени пополнится библиотечный фонд.

В осмотре помещений вместе с главой города приняли участие представители управления культуры, ЦБС и подрядной организации.

Во время небольшой экскурсии по зданию Лариса Анатольевна рассказала, что над оформлением залов работают художники-дизайнеры, поэтому каждая зона в библиотеке будет уникальной.

- На сегодняшний день библиотека посредством новейших технологий позволяет быстро получать необходимую информацию, находить единомышленников, активно участвовать в жизни города, – отметила Елена Борисовна.

Подводя итоги визита, глава администрации заключила, что после завершения всех работ рязанские книголюбы получат настоящий городской центр общения.