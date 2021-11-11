В Рязани от коронавируса умерли женщины, которым было всего 34 года и 36 лет

В четверг, 11 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались в августе-октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о трех женщинах – 54 года, 65 лет, 67 лет и двух мужчинах – 66 лет, 77 лет, умерших в октябре.

60-летнем мужчине, умершем в сентябре.

Кроме того, в списке 14 августовских жертв. Это семеро женщин – 34 года, 36 лет, 66 лет, 69 лет, 76 лет, 82 года и 85 лет. И семеро мужчин – 42 года, 48 лет, 53 года, 56 лет, 64 года, 81 год и 83 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1601 человека.

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