11 ноября в Рязанской области выявлены рекордные 275 случаев COVID-19

В четверг, 11 ноября, в Рязанской области подтверждено 275 новых случаев COVID-19. Это новый абсолютный суточный максимум за всю пандемию. Предыдущий рекорд был зафиксирован сутками ранее и составлял 268 случаев. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 50 680 рязанцев.

Поправились за сутки 86 человека. Всего перенесли заболевание за время пандемии 43 521 человек.

Летальную статистику пополнили еще 20 фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1601 человека.