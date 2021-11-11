Улицы в Рязани начали обрабатывать пескосоляной смесью

Ночью 11 ноября коммунальные службы Рязани приступили к обработке улиц пескосоляной смесью и реагентами. Об этом сообщили в городской администрации.

В обработке улиц участвует 18 машин Дирекции благоустройства города. Во всех районах Рязани сформировали бригады рабочих для ручной уборки территории, недоступной для снегоуборочных машин.

По данным синоптиков, 11 ноября до конца суток ожидается сильный ветер, с порывами до 17 м/с, местами возможно образование наледи и гололеда. Как сообщили в администрации, техника ДБГ готова к работе в условиях зимней непогоды.

Также городские службы обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах в период выпадения осадков и не выезжать на дороги на летней резине.