Главврач рязанской ОКБ: Каждый день в красной зоне как на войне

Главный врач Областной клинической больницы в Рязани опубликовал очередной ролик по тематике коронавирусной инфекции. Он сравнил нынешнюю работу медиков в красной зоне ковид-госпиталя с работой в военных условиях:

«Каждый день в красной зоне как на войне», - говорится в ролике на странице Карпунина.

Главврач ОКБ вновь подчеркнул, что вакцинированные от COVID-19 действительно бывают подвержены заболеванию, но переносят его легче.

«Вакцинированные чаще всего переносят заболевание в легкой форме. А тяжелее других болеют пожилые люди, они в группе риска», - говорит Карпунин.

Он вновь призвал рязанцев сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.