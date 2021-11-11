Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 ноября 2021 10:44

Олег Колесников стал главным детским офтальмологом Рязанской области

Больше 30 лет он трудится в больнице имени Н. А. Семашко
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Колесников стал главным детским офтальмологом Рязанской области. Фото: ОКБ им. Н.А. Семашко.

Олег Колесников стал главным детским офтальмологом Рязанской области. Фото: ОКБ им. Н.А. Семашко.

В Рязанской области министерство здравоохранения назначило нового главного внештатного специалиста по детской офтальмологии. Им стал Олег Колесников, врач-офтальмолог 2-го Офтальмологического отделения больницы имени Н. А. Семашко, сообщается в группе медицинского учреждения.

«В этой должности он также осуществляет руководство профильной комиссией МЗ РО по детской офтальмологии», - отмечают коллеги Олега Юрьевича.

Олег Колесников – офтальмохирург высшей категории, кандидат медицинских наук. Уже больше трех десятилетий трудится в больнице им. Семашко. Активно работает с молодым поколением врачей (ординатура, интернатура) как раз по направлению детской офтальмологии, занимается курсами повышения квалификации.

Предыдущим главным детским офтальмологом Рязанской области была Галина Моисеева, тоже специалист ОКБ им. Семашко.