Олег Колесников стал главным детским офтальмологом Рязанской области. Фото: ОКБ им. Н.А. Семашко.

В Рязанской области министерство здравоохранения назначило нового главного внештатного специалиста по детской офтальмологии. Им стал Олег Колесников, врач-офтальмолог 2-го Офтальмологического отделения больницы имени Н. А. Семашко, сообщается в группе медицинского учреждения.

«В этой должности он также осуществляет руководство профильной комиссией МЗ РО по детской офтальмологии», - отмечают коллеги Олега Юрьевича.

Олег Колесников – офтальмохирург высшей категории, кандидат медицинских наук. Уже больше трех десятилетий трудится в больнице им. Семашко. Активно работает с молодым поколением врачей (ординатура, интернатура) как раз по направлению детской офтальмологии, занимается курсами повышения квалификации.

Предыдущим главным детским офтальмологом Рязанской области была Галина Моисеева, тоже специалист ОКБ им. Семашко.