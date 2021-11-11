На пешеходном переходе в Рязани Nissan сбил пожилую женщину.

10 ноября в Рязани Nissan Qashqai сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшая – 66-летняя жительница областного центра, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По информации полиции, наезд произошел у дома №112 по улице Есенина – на перекрестке с улицей Яхонтова. Автомобиль под управлением 54-летняя рязанки сбил женщину, которая в тот момент шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали в ГИБДД.

Всего за сутки в пяти ДТП на территории региона травмы различной степени тяжести получили пять человек.