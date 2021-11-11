В Рязанской области готовят к запуску завод по производству извести. Фото: vk.com/gsn62

В поселке Лашма завершается строительство завода по производству извести мощностью 192 тыс. тонн продукции в год. Об этом сообщает Госстройнадзор Рязанской области.

Представители госоргана, посетив стройку, возвестили об окончании работ по возведению усреднительного склада известняка, участка загрузки печей, участка обжига извести, силосного склада комовой извести, силосного склада молотой извести и других строений.

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года», - отметили в Госстройнадзоре.

ООО «ЭКО-Золопродукт инвест» начало строительство завода в 2017 году. Летом 2020 года объем инвестиций в первую очередь предприятия с двумя 50-метровыми шахтными печами для обжига извести оценивался в 3,7 млрд рублей. Вторую очередь с вращающейся печью инвестор планировал запустить в 2023 году, вложив еще 1,8 млрд рублей.