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Общество11 ноября 2021 9:21

Рязанцам напомнили об усилении ветра и гололедице

Ветер с порывами до 17 м/с сохранится до конца суток и наследующий день
Источник:kp.ru
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МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно касается гололедицы, которая местами успела образоваться с наступлением отрицательных температур, и усиления ветра – при порывах до 12-17 м/с.

По данным филиала Росгидромета, указанные погодные явления сохранятся до конца суток 11 ноября. В отдельных районах, напомним, также прогнозировались осадки.

Согласно предварительному прогнозу, похожая погода с сильным ветром нас ждет и 12 ноября, в том числе по температурному режиму. Разве что ночь будет несколько мягче: -4…+1 вместо -7…-2.