Рязанцам напомнили об усилении ветра и гололедице

МЧС опубликовало очередное метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно касается гололедицы, которая местами успела образоваться с наступлением отрицательных температур, и усиления ветра – при порывах до 12-17 м/с.

По данным филиала Росгидромета, указанные погодные явления сохранятся до конца суток 11 ноября. В отдельных районах, напомним, также прогнозировались осадки.

Согласно предварительному прогнозу, похожая погода с сильным ветром нас ждет и 12 ноября, в том числе по температурному режиму. Разве что ночь будет несколько мягче: -4…+1 вместо -7…-2.