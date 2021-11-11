В рязанских больницах лежат уже 1170 человек с коронавирусом

В Рязанской области продолжает увеличиваться число людей, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. По состоянию на вечер 10 ноября в медицинских учреждениях находилось 1170 таких пациентов – это очередной максимум с момента, когда в регионе выявили первый случай COVID-19.

По данным оперативной группы при областном правительстве, состояние 180 человек врачи оценивают как тяжелое. Из-за обширного поражения легких 29 пациентов «красных зон» подключены к аппаратам ИВЛ. 940 человек находятся в состоянии средней тяжести, у 50 человек состояние удовлетворительное.

Тех, кто, по мнению медиков, переносит болезнь в легкой форме, оставляют лечиться на дому.