В Рязани продолжают проверку масочного режима на транспорте

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

10 ноября на остановках общественного транспорта в Советском районе Рязани сотрудники горадминистрации совместно с полицейскими проверили соблюдение масочного режима. Ревизия коснулась и пассажиров уже находившихся в салонах маршруток.

Так по итогам мероприятия с четырьмя десятками рязанцев были проведены разъяснительные беседы.

«Уполномоченные работники проверяют наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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