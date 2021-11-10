В Рязани продолжают проверку масочного режима на транспорте

Фото: пресс-служба администрации Рязани.
10 ноября на остановках общественного транспорта в Советском районе Рязани сотрудники горадминистрации совместно с полицейскими проверили соблюдение масочного режима. Ревизия коснулась и пассажиров уже находившихся в салонах маршруток.
Так по итогам мероприятия с четырьмя десятками рязанцев были проведены разъяснительные беседы.
«Уполномоченные работники проверяют наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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