Техно продолжает травить город?

Фото: "Новости Рязани ВКонтакте".

Сегодня пользователи паблика НРВК сообщили, что из труб завода «Техно» в Рязани валит страшного цвета дым. На фото, сделанном, скорее всего, из одного из домов в Дашково-Песочне, видно, что трубы бывшего завода ЗИЛ, производственные площадки которого используются заводами корпорации «Технониколь», источают дым трех цветовых оттенков, один из которых имеет ядовитый ярко-коричневый окрас.

«Техно сошел с ума! что они там начали жечь в своих печах. Ужас!», «Техно применяет фенол который был запрещен в производстве», «Ага, кочегарил сегодня на ура!» - такими комментариями сопровождают публикацию читатели.

Дым был также виден со стороны трассы М5, причем это периодически повторяется в течение уже нескольких дней.

Напомним, что недавно руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о результатах внеплановой проверки завода «Техно». Она заявила, что Росприроднадзор готов направить в суд материалы для приостановки деятельности предприятия-загрязнителя.

После этой проверки название «Завод «Техно» стало в народе ассоциироваться исключительно с загрязнением воздуха. Судя по всему, руководство завода верит в свою безнаказанность, ему уже безразличен испорченный имидж предприятия - травить так травить.