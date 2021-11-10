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Общество10 ноября 2021 19:03

Бывшие сотрудники рассказали о невыносимых условиях на рязанской скорой

Нагрузка на медиков огромная, а уровень оплаты остался прежний
Источник:kp.ru
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Фото: канал "Сталинград".

Фото: канал "Сталинград".

Бывшие сотрудники рязанской скорой помощи в интервью каналу «Сталинград» рассказали почему были вынуждены покинуть свою работу. Врачи, водители и фельдшера считают, что прежде всему виной плохая организация работы со стороны руководства и последствия так называемой «оптимизации».

Медики рассказали, что сейчас на них взвалилась огромная нагрузка, а уровень оплаты труда, остался на прежнем уровне. У некоторых же работников зарплата даже уменьшилась, что стало последней каплей перед увольнением.

Самое прискорбное в этой ситуации, что рязанские специалисты трудоустраиваются в Подмосковье - там и зарплата выше и отношение к медикам значительно лучше, - рассказали герои ролика.