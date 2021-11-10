Рязанцы выступили в поддержку рестораторов, записавших видеообращение Любимову.

Неравнодушные жители Рязани создали петицию в поддержку рестораторов, записавших видеообращение губернатору. Петицию опубликовали на портале change.org.

Как гласит текст петиции, рязанских предпринимателей «справедливо волнует возможное введение новых ограничений на работу общепита». По мнению авторов инициативы, цель рестораторов, записавших видеообращение - разобраться в ограничениях и получить от губернатора четкие формулировки относительно введения новых мер, а не нарушать правила или запреты.

Поэтому авторы петиции просят прекратить давление на авторов видео, и прислушаться к мнению представителей малого бизнеса.

«Мы считаем, что властям стоит прислушаться к мнению предпринимательского сообщества, которое честно выполняет хаотичные и непоследовательные требования по использованию QR-кодов и т.п.», - сообщает текст петиции.

Напомним, после публикации видеообращения предпринимателей пригласили на беседу в отделение полиции. Сотрудников интересовало, кто был инициатором записи и что такое АКРК (Ассоциация кулинаров рязанского края - Ред.). В ролике предложение ограничить работу общепита до 21 часа назали «противоречащим здравой логике».