В четверг шесть улиц Горрощи в Рязани останутся без холодного водоснабжения

В четверг, 11 ноября на шести улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на «Водоканал».

По информации предприятия, из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 9:30 до 18:00 воды не будет в домах на улицах Гагарина, Островского, Полетаева, Татарская, Черновицкая и площади 50-летия Октября.

На время проведения работ для жителей организуют подвоз технической воды к дом №5 корпус 1.по улице Черновицкой.

Список отключений ХВС на 11 ноября до 17:00:

улица. Гагарина дома №№ 69, 71, 71 корп.1, 71а, 73,.73 корп.1, 166, 71 корп. 2 (детсад №84);

улица Островского, дома №№ 18 корп.1, 20 корп.1, 22 корп.1, 26 корп.1, 30/9, 24а (детсад №71);

- ул. Полетаева, дома №№ 19 корп.1, 21, 23, 25;

- ул. Татарская, дома №№ 68, 72, 95;

- ул. Черновицкая, дома №№ 1/77, 3, 3 корп.1, 5, 7, 7 корп.1, 5 корп.1 (детсад №87);

- пл. 50 лет Октября, дома №№ 1, 2 стр.1.